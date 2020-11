Jutgen a 3 guàrdies civils acusats de mentir per a condemnar a dos innocents

Imatges gravades per una càmera de la zona indiquen que els agents van mentir durant el judici

Tres guàrdies civils acusats de mentir perquè es condemnés per atemptat contra l'autoritat a dos homes que van resultar innocents s'han negat aquest dijous a l'Audiència de València a arribar a un acord amb l'acusació, malgrat l'existència d'un enregistrament dels fets sobre els quals suposadament van aixecar fals testimoniatge.El fiscal demanava en el seu escrit d'acusació per a cadascun dels tres processats una pena de dos anys de presó per un delicte de fals testimoniatge contra un reu en causa criminal. Els acusats s'han negat a acceptar una rebaixa de la pena a canvi d'assumir la seva responsabilitat, i per això l'Audiència ha celebrat el judici aquest matí.Els tres agents estan acusats de mentir en un judici malgrat que, en ser testimonis, tenien l'obligació de dir la veritat. Van ser cridats a declarar per un jutjat penal de València el 7 de març de 2018 en una causa contra dos homes als quals s'acusava d'un delicte d'atemptat per, suposadament, envestir amb el seu cotxe a un dels guàrdies.Els guàrdies civils van mantenir en aquest judici que el cotxe dels dos homes havia atropellat a un dels companys, com reflectia l'atestat pel qual va començar el procediment.No obstant això, durant la vista oral es van visionar imatges gravades per una càmera de la zona en la qual va quedar patent que el guàrdia relliscava a una distància prou allunyada del cotxe com per a concloure que no va caure a terra a causa del cop del cotxe. El jutjat penal va absoldre llavors als dos acusats i va acordar la deducció de testimoniatge respecte dels tres agents, per la qual cosa es va iniciar aquest procediment.