Detinguts dos menors i un altre jove que falsificaven receptes mèdiques per aconseguir ansiolítics i revendre'ls

El passat dimarts a la tarda, el treballador d'una farmàcia va alertat els Mossos d'un comportament sospitós d'un jove que acabava de comprar una capsa d'ansiolítics. Els agents van fer una recerca pel barri i, gràcies a l'acurada descripció que havia fet el treballador, van localitzar el jove i a dos més, mentre s'intercanviaven un paper i una capsa.Un cop identificats, els policies van fer un escorcoll on van comissar divuit receptes presumptament falsificades que es trobaven entre llibres escolars i dues capses d'ansiolítics. Cadascun d'ells tenia rols diferenciats, mentre un guardava les receptes, l'altre feia tasques de vigilància i el darrer entrava als establiments per adquirir els medicaments.Els agents van comprovar que qui signava les receptes no constava com a col·legiat amb el número que hi apareixia o que no treballava al centre mèdic des d'on les emetia.Els Mossos aconsellen als farmacèutics que sospitin de totes les receptes no electròniques i, abans de facilitat qualsevol medicament, preguntin al comprador les dades persones, per contrastar-les, ja que la majoria de vegades van a nom d'altres persones.Els detinguts menors van quedar en llibertat a instàncies de la fiscalia de menors i el major d'edat va passar a disposició judicial, i posteriorment en llibertat amb càrrecs.