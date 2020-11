Més de 1.000 pescadors pateixen una misteriosa malaltia cutània al Senegal

Presenten lesions dermatològiques a la cara, les extremitats i a vegades als genitals externs

Més de 1.000 pescadors del Senegal s'han vist afectats per una malaltia que causa erupcions cutànies i que asseguren haver contret a alta mar, malgrat que de moment es desconeix el seu origen, va dir a Efe la directora general de salut pública al Senegal, Marie Khemesse Ngom Ndiaye.«Només els pescadors que van partir a la zona (afectada) van contreure la malaltia. Quan han tornat amb les seves famílies, aquestes no han emmalaltit. De moment no hem vist casos secundaris», va explicar a Efe Ndiaye, funcionària dependent del Ministeri de Sanitat senegalès.Els pescadors afectats acusen un vaixell no identificat que hauria abocat productes químics al mar, segons declaracions a la premsa senegalesa.En total 1.004 casos han estat notificats, la majoria d'ells en la capital de Dakar però també en altres regions com Thiès (a 60 quilòmetres a l'est de Dakar), Saint Louis (nord-oest) i Kolda (sud).El primer cas es va constatar el 12 de novembre en un jove de 20 anys amb «erupció cutània vesicular no generalitzada, inflor de la cara, sequedat als llavis i ulls vermells», segons l'informe d'una recerca iniciada el passat 17 de novembre en el districte de Mbao, en la perifèria de Dakar.El mateix document va indicar que els afectats són pescadors homes d'entre 13 a 46 anys residents en diferents localitats del Senegal que «presenten lesions dermatològiques a la cara, les extremitats i a vegades als genitals externs».El ministeri de Medi ambient senegalès va prendre mostres de l'aigua de mar i el peix el passat 19 de novembre en la zona on els pescadors van insistir haver contret la malaltia.Segons l'informe del laboratori, publicat el 21 de novembre, en les quatre mostres d'aigua es va detectar «la presència gairebé permanent» d'«àcid ftàlic, sofre, àcid benzè dicarboxílic i àcid hexadecanoic».Però «no s'han trobat productes químics, ni res específic que pugui ocasionar aquestes lesions. L'oposat són quantitats tan petites que no podrien ser les responsables de la malaltia», va assegurar a Efe la directora general de salut pública.A més, les autoritats van descartar una possible relació amb la covid-19 després de realitzar tests de detecció -que van resultar negatius- i segons Ndiaye, en l'Institut Pasteur tampoc han trobat cap agent infecciós.Des d'aquest dimarts les autoritats s'han focalitzat a analitzar les algues i les xarxes dels pescadors, per si en elles hi hagués productes tòxics.«Utilitzarem tots els mitjans disponibles al Senegal i (...) estem preguntant a altres països si no han patit alguna malaltia similar aquest o altres anys. Tenim el Centre de Control d'Enverinament que treballa amb els seus col·laboradors nacionals i internacionals», va declarar l'experta.Encara que les autoritats han assegurat a la població que es pot menjar peix sense riscos per a la salut, gran part de la població ho està evitant malgrat constituir un aliment bàsic en aquesta nació d'Àfrica Occidental.