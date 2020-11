Denuncien a 25 persones per celebrar un aniversari i jugar al bingo a Almeria

En una de les trobades il·legals hi havia 13 menors i 7 adults

25/11/2020

La Policia Nacional ha denunciat per incomplir la normativa contra la covid-19 a un total de 25 persones a Almeria per celebrar un aniversari i jugar al bingo.La Comissaria d'Almeria ha informat que la primera actuació es va efectuar aquest diumenge al carrer Guadalete de la capital d'Almeria, on 13 menors i set adults celebraven una festa d'aniversari al pati d'un habitatge.Un dels assistents va deixar a l'interior del seu vehicle un gos, sense aigua ni aliment, i amb les finestretes pujades, l'animal va començar a bordar i a queixar-se, la qual cosa va alarmar als veïns, els qui es van posar en contacte a la Policia Nacional.Allí van ser denunciades set persones, atès que la resta eren menors d'edat i el propietari del ca va manifestar que va tancar a l'animal com a precaució perquè no lesionés a cap convidat.La segona actuació també va tenir lloc aquest diumenge, en aquest ocasió en un local del carrer Llast d'Almeria, en el qual es trobaven jugant al bingo, per incomplir les mesures de restricció en reunions imposades.