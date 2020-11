Condemnat per maltractar als seus fills menors i a la seva dona, a la qual va violar

Durant les discussions li tirava tota mena d'objectes, fins i tot ganivets

Actualitzada 25/11/2020 a les 15:02

L'Audiència Provincial de Huelva ha condemnat a un home a 13 anys i sis mesos de presó per maltractar psíquicament i físicament durant tres anys als seus tres fills menors d'edat i a la seva dona, a la qual fins i tot va violar en una ocasió.La sentència, a la qual ha tingut accés Efe, considera provat que l'acusat mantenia des de 2006 una relació amb una dona, de la qual són fruit els seus tres fills de 10, 6 i 5 anys; a partir de 2016, el seu comportament es va tornar gelós i controlat, i des de 2017 va començar a insultar i vexar a la mare dels seus fills.Sovint la feia fora de la casa sense deixar que s'emportés als seus fills, llançant-li, durant les discussions, tirava tota mena d'objectes, fins i tot ganivets, i sotmetent-la a violència ambiental en la qual era habitual que trenqués coses o colpegés portes i finestres.A això es van sumar bufetades, empentes, cops o estirades de pèls, sense que en cap moment la dona denunciés els fets ni anés al metge.Aquest clima de violència constant que es produïa normalment al domicili, amb independència que els seus fills estiguessin presents, va començar a fer-se extensiu als mateixos i va empitjorar des que, a l'abril o maig de 2019, va anar a viure a la casa la neboda de l'acusat que acostumava a intercedir a favor de la seva tieta i cosins.A l'agost d'aquests anys, l'acusat, amb gran agressivitat, va començar a insultar a la seva dona mentre l'empenyia i l'agafava per a fer-la fora del domicili. Sobtadament va canviar d'opinió i la va portar a la força al dormitori, on la va violar sense tenir en compte les negatives i súpliques d'aquesta i que els seus fills i la seva neboda estiguessin en el saló sentint el que passava.Al novembre, després de d'altres episodis, va agafar la corretja del gos i va colpejar reiteradament a la dona a les cames, havent de refugiar-se a casa d'un veí i intervenint en aquest cas la Policia.Malgrat els fets i als intents de la seva neboda per a convèncer-la, la dona mai ho havia denunciat, ni havia anat al metge per por, pena de quedar-se sola i per motius econòmics, ja que ell era l'únic que treballava.La sentència considera a aquesta persona responsable dels delictes de maltractament físic i psíquic habitual, agressió sexual, lesions i maltractament d'obra pels quals suma 13 anys i sis mesos de presó.A més li imposa la privació del dret a la tinença d'armes durant 17 anys i diferents ordres d'allunyament a menys de 500 metres i comunicació de la dona i els seus fills que van des dels dos als 14 anys.Igualment, se li aplica la mesura de llibertat vigilada que s'executarà amb posterioritat a una pena privativa de llibertat per sis anys, i el pagament d'una indemnització de 12.042 euros.