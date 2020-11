Tres agents ferits en el desmantellament d'una festa il·legal amb un centenar de persones

Els agents van arrestar a tres persones d'entre 23 i 25 anys per atemptat a l'autoritat

Actualitzada 24/11/2020 a les 15:02

Agents de la Policia Nacional han desmantellat aquesta matinada una festa il·legal en la qual es trobaven unes cent persones ballant en una discoteca del barri Aluche, Madrid, resultant ferits tres agents, ha informat una portaveu de la Prefectura Superior de la Policia de Madrid.Els fets s'han produït al voltant de les 2 de la matinada a la sala ‘Rumba Salvaje’ situada al número 98 del carrer Illescas de Madrid. Després dels avisos, agents de les Unitats de Prevenció i Reacció (UPR) van entrar al lloc, on hi havia concentrades un centenar de persones incomplint les mesures sanitàries establertes.Durant la intervenció alguns assistents van arremetre contra els agents, lesionant a tres d'ells. Els agents van arrestar a tres persones d'entre 23 i 25 anys per atemptat a l'autoritat i van aixecar propostes de sanció als assistents.