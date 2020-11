Detinguda una noia de 22 anys per l'assassinat del seu nadó de 18 mesos

La mare va portar a l'hospital al seu fill perquè l'atenguessin, però quan els metges van anar a assistir-lo ja havia mort

Actualitzada 24/11/2020 a les 14:58

Una dona ha estat detinguda per la Policia Nacional com a presumpta autora de l'assassinat del seu nadó de 18 mesos, que va ingressar mort durant la tarda de dilluns a l'Hospital Matern Infantil amb lesions compatibles amb maltractaments.L'arrestada, de 22 anys i nacionalitat espanyola, es troba en dependències de la Comissaria Provincial de Màlaga a l'espera de prendre-li declaració i la Policia no descarta noves detencions, segons han informat a Efe fonts policials. El nadó ha estat traslladat a l'Institut de Medicina Legal (IML) per a fer-li la corresponent autòpsia.La mare va portar a l'hospital al seu fill perquè l'atenguessin, però quan els metges van anar a assistir-lo ja havia mort i van comprovar que presentava diferents lesions al cos, que podrien ser compatibles amb maltractaments, per la qual cosa es va activar la comissió judicial i es va alertar a la Policia, segons ha avançat el periòdic Málaga Hoy.