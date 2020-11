Confisquen 615 tones de marihuana a una xarxa que va enganyar a agricultors

Els agricultors treballaven sota la premissa que el conreu de la planta tenia finalitats medicinals

Actualitzada 24/11/2020 a les 14:50

La Guàrdia Civil ha confiscat 615 tones de marihuana i més de 372.000 plantes instal·lades en 52 plantacions de diverses províncies d'Espanya a un entramat empresarial il·legal que va enganyar a agricultors perquè als seus terrenys conreessin l'estupefaent amb finalitats medicinals.L'Operació Camusa és una de les majors intervencions policials contra el cultiu de marihuana en el que va d'any per part de la Guàrdia Civil, que ha detingut a cinc persones i manté investigades a altres dues.El capità Pedro Alejandro Triguero i el sargent primer Miguel Ángel han explicat aquesta important operació, les recerques de la qual van arrencar al maig a la localitat madrilenya de Villa del Prado, quan la Guàrdia Civil va descobrir que una empresa s'estava interessant per terrenys a la població i que al·legaven la necessitat d'agricultors per a conrear marihuana amb finalitats medicinals.Encara que l'empresa, que comptava amb assessors tècnics i legals, donava aparença de dedicar-se a la producció industrial de CBD o cannabidiol, un component de la planta del cànnabis que té beneficis terapèutics però no conté el THC, l'ingredient psicoactiu, en realitat amagava una organització dedicada al tràfic de marihuana.Les perquisicions es van centrar sobre l'empresa i les seves finalitats. Triguero ha detallat que alguns membres de l'empresa tenien antecedents i també que un representant, un advocat i un expert en abonaments s'havien reunit amb diversos agricultors de la localitat per a arribar a un acord amb ells i instal·lar les seves plantacions.Els investigadors també van comprovar que les plantacions no eren legals, perquè no només eren llavors i tiges, sinó també plantacions de gran frondositat amb cabdells i, per tant, amb un índex de THC no permès.Els dispositius establerts per la Guàrdia Civil de Villa del Prado, van donar els seus fruits, aconseguint localitzar la plantació de marihuana que l'empresa havia aconseguit instal·lar en aquesta població.L'agricultor encarregat de la seva cura, va manifestar als agents que el destí que se li anava a donar era farmacèutic, afirmant els investigadors la hipòtesi de l'engany als autònoms pels inductors per a beneficiar-se del seu treball.Les indagacions sobre l'entramat empresarial, amb el suport i coordinació de la Unitat Tècnica de Policia Judicial de la Guàrdia Civil, van permetre situar a Almeria, Granada i Múrcia altres plantacions de similars característiques que estaven a punt per a ser recol·lectades, descobrint que també comptaven amb espais agrícoles a Àvila i Càceres.Amb una estructura totalment piramidal, l'entramat comptava amb tres persones en el nivell més alt, personal expert en la selecció i recol·lecció de les plantes a l'intermedi, i en la base de la piràmide, agricultors que oferien el seu terreny i el seu treball a canvi d'un important percentatge dels guanys.