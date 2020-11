Els Mossos investiguen la desaparició d'un quilo de cocaïna de la comissaria de Sant Feliu de Guíxols

Actualitzada 23/11/2020 a les 15:13

La Divisió d'Afers Interns (DAI) dels Mossos d'Esquadra investiguen la desaparició d'un quilo de cocaïna que estava sota custòdia policial a la comissaria de Sant Feliu de Guíxols (Baix Empordà). Segons ha avançat la SER i ha confirmat l'ACN, la droga estava dipositada en una caixa forta tancada amb clau i a la qual hi tenen accés policies de la comissaria. Arran de la detenció a principis de setembre dels Mossos d'Esquadra de la comissaria de Santa Coloma de Farners per, suposadament, liderar una trama que es dedicava a sostreure marihuana decomissada per traficar, els responsables de la unitat d'investigació de Sant Feliu van revisar el contingut d'aquest dipòsit i a l'octubre van detectar que faltava la cocaïna.