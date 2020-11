Detingut per agredir sexualment a la seva neboda i obligar a la seva germana a veure-ho

Els fets es van produir entre 2004 i 2006 quan les víctimes eren menors

Actualitzada 23/11/2020 a les 15:01

Agents de la Policia Nacional de Sevilla han detingut a J.P.R., de 51 anys, com a presumpte autor d'un delicte d'agressió sexual continuada a una menor i un altre contra la indemnitat sexual a la germana bessona de la víctima, a la qual obligava a presenciar els fets.Segons una nota de premsa de la Policia, la investigació va començar a finals del passat mes d'octubre, quan les dues germanes, ara majors d'edat, van decidir denunciar els fets que van patir quan tenien entre 11 i 13 anys i que es van produir entre 2004 i 2006.Durant el procés de separació dels pares d'ambdues, el seu oncle va aprofitar que vivien temporalment amb ell per a agredir sexualment a una d'elles en presència de l'altra.Després de rebre la denúncia, la Policia va identificar al presumpte autor dels fets i va registrar el passat dia 5 el seu domicili, on es va intervenir material d'ofimàtica: ordinadors, tauletes, discs durs, càmeres de foto i vídeo, targetes de memòria i llapis USB, Dvds i CDs amb caràtules d'imatges pornogràfiques.Tot aquest material ha estat remès a la Brigada Provincial de Policia Científica, on està sent analitzat.Al detingut, al qual no li constaven antecedents, se li imputen els delictes d'agressió sexual continuada i contra la llibertat i indemnitat sexual, per la qual cosa ha estat posat a la disposició de l'autoritat judicial.