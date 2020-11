Detingut en intentar cremar la casa de la seva exparella amb ella i els seus tres fills dins

La dona va poder escapar juntament amb els tres menors i es va refugiar a casa d'una veïna

Un home va ser detingut a Chiclana de la Frontera, Cadis, acusat d'un delicte d'homicidi en grau de temptativa amb agreujant de violència de gènere, després que anés al domicili de la seva exparella amb una ampolla de gasolina amb la intenció de ruixar-la a l'habitatge, en el qual també hi havia els seus tres fills.L'intent d'agressió va tenir lloc dissabte, al voltant de les 14.30 hores, al carrer Grazalema, quan l'individu, de 45 anys i buscat per les autoritats per al seu ingrés a presó, es va personar a l'habitatge de la seva exparella, sobre la qual tenia una ordre judicial d'allunyament. La Policia Local va informar ahir que va ser la dona, que era a la casa amb els seus tres fills de 4, 9 i 12 anys, la que va alertar demanant auxili urgent a causa de la presència de la seva exparella, qui a més va obrir el gas de la cuina per a provocar una possible explosió.Efectius de Policia Local de Chiclana van comprovar a la seva arribada que la dona va poder escapar juntament amb els tres menors per a refugiar-se a casa d'una veïna, mentre l'agressor continuava a l'interior de la casa i no obeïa als efectius policials, que li ordenaven que obrís la porta per a aclarir la situació. A través de la porta de l'habitatge unifamiliar de dues plantes sortia una forta olor a cremat, per la qual cosa es va optar per accedir a ella ràpidament a través del balcó d'un habitatge contigu. Una vegada dins, els agents van comprovar que el forn de la cuina estava encès a màxima temperatura, amb una bombona al seu interior i una garrafa de plàstic de les que s'utilitzen per a transportar combustible, la qual s'estava cremant per la calor del forn. La ràpida intervenció dels efectius policials, que van tallar l'electricitat i van treure els objectes de l'interior del forn que van començar a cremar, va ser determinant perquè la situació crítica no anés a pitjor. L'home va ser trobat en un pati exterior de l'habitatge, amb múltiples lesions de consideració greu, ja que pel que sembla havia optat per llançar-se per una finestra de la primera planta de la casa. Els serveis d'emergència sanitaris es van personar al lloc per a traslladar-lo a un centre hospitalari.