Dos homes intenten segrestar diverses menors a Chiclana, Cadis

Un d'ells ho va intentar almenys amb quatre joves per separat al voltant d'un institut de la ciutat

Actualitzada 20/11/2020 a les 21:22

Segons informa en la seva edicio d'avui el Diario de Cádiz, la Guàrdia Civil va detenir a dos homes sobre les nou de la nit d'aquest dijous acusats d'intentar emportar-se en un cotxe a quatre nenes que van ser abordades per separat al costat de l'institut Fernando Quiñones de Chiclana, situat en la zona de la Cucarela d'aquesta localitat de la província de Cadis.Els individus van ser capturats en un turisme després de la denúncies presentades pels progenitors després que les menors fossin assaltades amb l'excusa que coneixien als seus pares.Els fets van passar sobre les dues de la tarda i des del primer moment de presentar-se les denúncies es va activar un operatiu de cerca del cotxe amb un ocupant, un Citroen Xsara, vehicle que va ser fotografiat amb el mòbil per una amiga de les víctimes en el moment dels fets.Després de diverses hores de rastreig per tot el terme municipal, el subjecte va ser localitzat i detingut en el turisme al costat d'una altra persona i un d'ells ja ha estat identificat per algunes de les joves com l'autor dels fets.La notícia del rapte de les nenes, d'entre 15 i 16 anys d'edat, va córrer com la pólvora en les xarxes socials fins i tot abans que els pares posessin les denúncies davant la Guàrdia Civil.Un dels testimoniatges d'una de les menors assenyala que a la sortida del centre educatiu un home va intentar ficar-la en un cotxe «posant d'excusa que volia parlar amb el meu pare i que ell em portava a casa. M'ha agafat del braç i ha insistit. El mateix ha passat amb altres tres nenes més de l'institut», explicava.En un altre dels relats sobre el succés s'apunta que l'individu va assaltar a una jove amb la porta posterior del cotxe oberta amb el mateix pretext que coneixia al seu pare, però al no fer cas la va agafar amb força per un braç amb la intenció d'introduir-la al vehicle. La resistència de la menor va evitar que aconseguís el seu propòsit, fugint de les proximitats de l'institut.En el moment de la detenció, el turisme estava ocupat per dues persones, si bé la Guàrdia Civil tracta de determinar si un d'ells està implicat o no en els intents de rapte o va ser recollit pel conductor mentre circulava per altres zones de Chiclana.