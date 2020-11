Detingut un raper a Nova York per pujar sobre un autobús amb un llançaflames

Va al·legar davant la policia que estava enregistrant un vídeo musical

Actualitzada 20/11/2020 a les 21:21

El jove raper novaiorquès Christopher Dupree s'ha lliurat a la policia de Nova York que l'acusa d'imprudència temerària per haver-se pujat al sostre d'un autobús amb un llançaflames que va accionar en diverses ocasions encara que ell al·lega que gravava un vídeo musical.En diferents vídeos difosos per les xarxes socials es pot veure que el músic, conegut també com Dupree G.O.D, es va enfilar, llançaflames en mà, al sostre d'un autobús de la línia B-26 que s'havia detingut en un semàfor en el barri de Brooklyn, saltant des d'una furgoneta de menjar ambulant que estava aparcada al costat de la vorera. Una vegada sobre el vehicle de transport públic, el cantant, descamisat, va començar a llançar flames cap amunt amb la seva arma, la qual cosa va provocar petits focs.