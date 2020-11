Aconsegueix estafar 70.000 euros a gent gran fent-se passar per venedor a domicili

El detingut, veí de Gijón, aconseguia sostreure les targetes bancàries de les víctimes

Agents de la Policia Nacional han detingut a un home de 36 anys i veí de Gijón com a suposat autor dels delictes d'estafa i furt. Es feia passar per venedor a domicili i s'apoderava, quan es descuidaven, de les targetes bancàries dels residents, gairebé tots persones d'edat avançada, segons recull el rotatiu El Comercio.Segons van explicar des de la Comissaria, li consten detencions per fets similars. «La manera d'actuar és sempre la mateixa: visita a persones majors en els seus domicilis sota l'excusa d'oferir articles en venda, aprofita un descuit d'aquests per a fer-se amb les seves targetes bancàries i després retira els diners dels comptes mitjançant extraccions o transferències bancàries en caixers automàtics. Va arribar a efectuar transferències a un compte bancari de la qual era titular», assenyala la Policia. En l'últim any estimen que s'ha apropiat de més de 70.000 euros d'aquesta manera.