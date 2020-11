Un adult extorsiona a dos menors per cometre més de mig centenar de robatoris

Els amenaçava mitjançant intimidacions i agressions

Actualitzada 19/11/2020 a les 15:24

La Guàrdia Civil ha detingut a dos menors d'edat i a un home veïns d'Oliva de Mèrida (Badajoz), qui presumptament va extorsionar als menors per a cometre junts més de mig centenar de robatoris a cases de camp, naus agrícoles i a l'interior de vehicles en cinc localitats diferents.Les diligències instruïdes van ser lliurades en el Jutjat d'Instrucció de Mèrida i Fiscalia de Menors de Badajoz, decretant la llibertat amb càrrecs dels detinguts, així com ordre d'allunyament i protecció per als menors.Va ser el mes d'octubre passat quan agents del lloc de la Guàrdia Civil d'Alange van tenir coneixement de la suposada extorsió que patien dos menors del municipi d'Oliva de Mèrida, als qui, mitjançant intimidacions i agressions, un altre veí major d'edat els estaria obligant a cometre diferents robatoris, segons informa la Comandància de la Guàrdia Civil de Badajoz en un comunicat.Amb el transcurs de la investigació, es va determinar la implicació d'aquestes tres persones en més de mig centenar de robatoris perpetrats des de l'any passat.Els menors cometien els robatoris forçant els accessos als immobles i vehicles, apoderant-se de tota mena de màquines, motors, bombes aigua, eines, combustible, diners i joies, entre altres estris.Mentrestant, el cap del grup s'encarregava del transport al lloc, recollida i la posterior venda dels efectes sostrets a terceres persones o oferint-los per a la venda d'objectes de segona mà.Amb les proves incriminatòries i la revelació de l'autoria per part dels dos menors en els més de mig centenar de robatoris, se'ls va detenir per aquests fets delictius, així com al seu cap major d'edat pel delicte d'extorsió cap a aquests.