Condemnat a 11 anys de presó per abusar del seu fillastre des dels 10 fins als 15 anys

La sentència de l'Audiència de Lleida condemna l'home a 10 anys i mig de presó per un delicte continuat d'abusos sexuals a menor de 16 anys, a 4 mesos de presó per un delicte d'amenaces lleus i a 7 anys de llibertat vigilada. A més, l'Audiència prohibeix l'home acostar-se o comunicar-se amb el jove durant 12 anys i a la mare durant 6. Entre tots dos, a més, hauran de pagar una multa de 4.410 euros per l'exhibició de material pornogràfic al menor i una indemnització de 12.000 euros per danys morals a la víctima, que ara té 17 anys.La Sala ha donat credibilitat al testimoni de la víctima que, durant el judici va explicar que el seu padrastre, des dels 10 fins als 15 anys, li feia tocaments de manera continuada i que en una ocasió, quan en tenia uns 11, li va explicar a la seva mare. Va afegir que la mare i el padrastre van discutir i que l'home el va amenaçar amb un ganivet de la cuina mentre li retreia el que havia explicat. Va afegit que durant el dia, l'home li posava pel·lícules pornogràfiques i que a les nits entrava a la seva habitació per abusar d'ell.L'home, en canvi, en la seva declaració, va negar tots els fets i assegurava que el nen mentia induït pel seu pare. La dona, per la seva banda, va declarar que ella no en sabia res.