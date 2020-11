Un home intenta cremar-se a l'estil 'bonze' en el desallotjament de la seva barraca a Ceuta

Ha estat assistit per una ambulància davant la possibilitat que hagués pogut ingerir part del combustible

Actualitzada 18/11/2020 a les 15:09

Un home ha intentat aquest matí calar-se foc a l'estil 'bonze' a Ceuta, després d'haver-se ruixat el cos amb gasolina quan els agents de la Policia Local van acudir al lloc que ocupava en una barraca a la platja per a procedir al seu desallotjament.Segons han informat a Efe fonts policials, el succés s'ha produït sobre les 08.45 hores d'aquest matí quan els agents de la Policia Local han acudit a la platja de l'Almadrava per a desallotjar a una persona que vivia en una caseta construïda de manera il·legal en aquesta línia de platja.En arribar a la zona, l'home s'ha ruixat amb gasolina, per la qual cosa els agents van haver de requerir la presència dels bombers, que han acordonat el lloc.La mediació d'un familiar de l'home ha aconseguit que deposés la seva actitud, sent assistit en una ambulància que també ha acudit a la platja davant la possibilitat que hagués pogut ingerir una part del combustible.L'home, d'uns 60 anys, ha estat desallotjat i el cas ha estat posat en coneixement dels Serveis Socials de la ciutat.