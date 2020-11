Detingut el propietari dels gossos que van atacar mortalment a un ancià

El mort era un home de 81 anys

Actualitzada 18/11/2020 a les 15:15

La Guàrdia Civil ha detingut al propietari dels tres gossos que durant la tarda d'ahir van matar a un veí de la localitat sevillana de Villaverde del Riu, al qual se li imputa un delicte d'homicidi imprudent.Fonts de la Guàrdia Civil han confirmat a Efe la detenció de l'amo dels gossos, dels quals s'han fet càrrec els serveis municipals.Els fets van succeir poc abans de les 17 hores d'ahir, moment en què el telèfon 112 va rebre la trucada d'auxili d'un particular que demanava ajuda per a un home ferit després de ser atacat per uns gossos en una parcel·la de la urbanització Les Donzelles.El mort era un home de 81 anys, veí de la mateixa localitat i urbanització en la qual es trobaven els animals.