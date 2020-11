Detingut un menor per compartir a companys de classe un vídeo contingut de sexual

Al vídeo apareixien dues menors mantenint relacions sexuals

Actualitzada 18/11/2020 a les 15:07

La Policia Nacional ha detingut a Sevilla a un menor per compartir entre els seus companys de classe, a través de les xarxes socials, un vídeo en el qual apareixien dues menors mantenint relacions sexuals, i ha identificat pel mateix motiu a altres dos menors inimputables.El detingut ha estat acusat d'un delicte de corrupció de menors en compartir a través de diversos grups de WhatsApp el citat vídeo en el qual es podia veure a altres menors de molt curta edat mantenint relacions sexuals a l'entorn del centre escolar, segons ha informat aquest dimecres la Policia Nacional en un comunicat.La recerca va començar el mes d'octubre passat, quan agents de la Unitat de Participació Ciutadana realitzaven activitats relatives al Pla Director per a la Convivència i Millora de la Seguretat en els Centres Educatius i els seus Entorns, en les quals tractaven de respondre a qüestions relacionades amb la seguretat de menors i joves a l'escola així com el seu entorn social.A través de la direcció del centre van tenir coneixement de l'existència d'un vídeo de contingut pedòfil, que estava sent difós pels alumnes del centre escolar a través de diversos grups de WhatsApp.Els fets van ser posats immediatament en coneixement de la Unitat de la Família i la Dona (UFAM), que es va fer càrrec de la investigació recaptant del director del centre educatiu el material pornogràfic interceptat als menors.Després de la investigació duta a terme i l'estudi del material intervingut, es va poder determinar quines terminals telefònics havien compartit al grup de WhatsApp l'arxiu de contingut sexual, la qual cosa va donar lloc a la identificació de tres menors, entre els quals es troba el detingut.La Policia recorda que produir, vendre, distribuir, exhibir, oferir o facilitar la producció, venda, difusió o exhibició per qualsevol mitjà de pornografia infantil és un delicte i pot portar penes de fins a nou anys de presó.