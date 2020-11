L'acusada d'assassinar a la seva filla de 17 mesos reconeix que la va deixar morir sola a casa

Ha reconegut que la va deixar morir sola a l'habitació de la casa a les fosques, amb la persiana baixada i la porta tancada

La dona acusada d'assassinar a Màlaga a la seva filla de 17 mesos, després de deixar-la al domicili familiar durant un mes amb un biberó i unes galetes, ha reconegut que la va deixar morir sola a l'habitació de la casa a les fosques, amb la persiana baixada i la porta tancada.Durant la vista oral la processada ha reconegut tot el relat acusatori del fiscal entre sanglots i ha estat tota la sessió amb el cap baixat, mirant a terra.La processada ha admès que quan va deixar a la nena a la casa sola era conscient que moriria, ha assenyalat que mai va ensenyar la seva filla ni als amics ni a la seva nova parella sentimental i ha assegurat que està molt penedida.Durant la seva declaració, l'acusada ha reconegut tot el relat acusatori sense explicar el succeït, només admetent amb el cap, per la qual cosa la presidenta del Jurat li ha demanat en diverses ocasions que a més d'admetre els fets havia de dir-ho perquè constés a l'enregistrament.No ha relatat res del succeït, encara que en tot moment ha admès amb nombrosos «sí» a tot el relatat pel ministeri públic.La dona va quedar embarassada al seu país, el Marroc, i es va traslladar a Espanya a finals de març de 2017 amb la seva mare i germans gran, que vivien a la localitat malaguenya de Vélez-Málaga en una posició econòmica esplaiada, i així poder ocultar per motius culturals i socials el seu estat al pare.La jove va donar a llum en aquest municipi el 4 de maig de 2017 i es va quedar a viure a la casa de la seva germana i el seu cunyat, que anaven i venien del Marroc i durant aquest temps ella va tenir servei gratuït de guarderia perquè pogués continuar els seus estudis, que va abandonar i va ser donada de baixa pel seu absentisme.A més, durant aquest temps també va tenir l'ajuda d'una amiga que cuidada a la petita i la recollia i portava a la guarderia, percebent per això una remuneració econòmica.A finals del curs escolar 2017/18 l'acusada va decidir traslladar la seva residència a Màlaga i va llogar un apartament amb els diners que li enviava la seva família.La processada ha reconegut que l'agost de 2018 va començar a treballar de cambrera en una discoteca en horari nocturn i per a això deixava sola a la nena amb quinze mesos.La dona quan acabava la seva jornada laboral no tornava a casa sinó que es dirigia a casa d'una amiga, per la qual cosa deixava pràcticament sola diàriament a la casa a la seva filla.També ha admès que des de mitjans de setembre de 2018, va passar a dormir de manera habitual al domicili d'un amic i per a això deixava sola la nena tota la nit fins a la tarda de l'endemà i aquesta situació es va mantenir fins i tot quan va deixar de treballar.A l'octubre del mateix any va abandonar definitivament l'apartament i va deixar a la seva filla al dormitori, sobre el llit, amb la porta tancada i la finestra amb la persiana baixada, en condicions de foscor, només amb un biberó i unes galetes.També han declarat quatre policies que han relatat com es van trobar a la nena en arribar al domicili, seminua i en avançat estat de descomposició.El fiscal li demana 21 anys de presó per un delicte d'abandó temporal i assassinat, mentre que la seva defensa, José Luis Rodríguez, ha assegurat que ella vol pagar pel que ha fet, però entén que s'ha de rebaixar la pena a 16 anys.Aquest lletrat ha demanat comprendre que era una dona que havia patit maltractaments, que s'havia intentat suïcidar i que patia exclusió social «pel que s'han de valorar una sèrie de circumstàncies socials, personals i familiars».