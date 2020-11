Detingut un agressor sexual que va fugir endinsant-se mar endins i subjectant-se a una boia durant hores

El van rescatar una embarcació de Salvament Marítim amb signes de fatiga i hipotèrmia

Actualitzada 17/11/2020 a les 14:59

Agents de la Policia Nacional van detenir diumenge a Vélez un home de 26 anys i nacionalitat polonesa per la seva presumpta responsabilitat en un delicte d'agressió sexual. L'arrestat hauria abordat nu a una dona a la platja, aconseguint la víctima escapolir-se d'ell i posar-se fora de perill en un establiment. Davant l'arribada de les primeres patrulles a la zona, el presumpte agressor, en el seu intent d'escapar, es va endinsar a la mar i va romandre dues hores al costat d'una boia fins al seu rescat amb la col·laboració de Salvament Marítim. Va ser al voltant de les 14 hores. La dona caminava per la sorra quan un banyista, segons les perquisicions, va sortir de la mar sense roba, la va seguir uns metres i finalment la va agafar per l'esquena, grapejant-la. Ella es va refugiar en un quiosquet.Les patrulles de la zona es van activar i es va establir un dispositiu per localitzar al responsable dels fets. Després de les dades, els agents van localitzar al sospitós, que, en ser descobert, va intentar fugir primer a peu, endinsant-se finalment al mar i allunyant-se uns 1.500 metres. Després d'uns 40 minuts aproximadament amb aquesta persona dins de l'aigua, els agents van agafar una embarcació cedida per un particular per a acudir al seu rescat. En arribar els agents, es van animar a pujar, però es va negar en tot moment, convencent-lo, després de nombrosos intents, que fes ús d'una armilla salvavides.Al rescat es va sumar una embarcació de Salvament Marítim. Els actuants van aconseguir entre dues embarcacions voltar la posició del sospitós, agafar-lo i pujar-lo a bord, per a continuació practicar-li primers auxilis. El detingut per la seva presumpta responsabilitat en un delicte d'agressió sexual va ser rescatat amb signes de fatiga i hipotèrmia.