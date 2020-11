Intenta agredir sexualment a una noia i acaba apunyalant amb una catana al seu xicot

El noi va defensar a la seva parella de l'agressor

Un jove ha resultat ferit en ser apunyalat per un altre amb una catana al carrer San Pedro del Pinatar, Múrcia, per defensar a la seva xicota del mateix individu que després el va atacar, segons informa La Opinión de Múrcia.Els fets es van produir al voltant les quatre de la matinada. Víctima i agressor es coneixien de vista i van protagonitzar una baralla, amb arma blanca pel mig, després que un dels dos homes increpés a la parella de l'altre i intentés de forçar-la sexualment. El xicot de la noia va intervenir i va ser atacar. L'agressor va fugir del lloc dels fets.Un dels amics de la víctima va alertar a Emergències, ja que la víctima es trobava sagnant al bell mig carrer. Va indicar que el seu amic presentava ferides a l'esquena i a l'espatlla i que l'agressor havia escapat. Afortunadament, les seves ferides no revestien gravetat.Es van mobilitzar ràpidament per la zona agents de la Policia Local i al lloc es van desplaçar també agents de la Guàrdia Civil. Finalment es va localitzar al presumpte autor de l'atac i se'l va detenir.