Acusen un cardiòleg de posar una càmera a la dutxa de l'hospital per filmar a companya

La metgessa va descobrir un telèfon mòbil ocult en una reixeta de ventilació

Actualitzada 16/11/2020 a les 14:52

Un cardiòleg de 42 anys d'un hospital de València ha estat acusat d'un delicte contra la intimitat per posar una càmera al lavabo del centre sanitari en el qual treballava, amb la intenció de gravar a una companya mentre es dutxava.Aquests càrrecs se substanciaran en un pròxim judici, després que aquest dilluns el processat s'hagi negat a conformar-se amb una pena menor a canvi d'acceptar els fets.El lletrat de l'acusat ha defensat la seva innocència a la Ciutat de la Justícia de València, on aquest advocat i l'acusació han celebrat una trobada, fixada per la Secció Cinquena de l'Audiència per intentar arribar a un acord, és a dir, que l'acusat accepti la realitat dels fets i una pena menor, i que d'aquesta manera es faci innecessària la celebració de la vista oral, produint-se directament una sentència en els termes que hagin pactat les parts sempre que el tribunal els consideri ajustats al Dret.D'aquesta manera, el fiscal mantindrà el seu escrit d'acusacions, segons el qual el facultatiu s'enfronta a una petició de pena de tres anys de presó i la inhabilitació per sis anys pel citat delicte, comès segons l'acusació durant la guàrdia del dia 11 al 12 de maig de 2019, que el processat va fer amb una metgessa resident de cinquè any, que tenia 28 anys.Segons relata el ministeri públic, en un moment de la nit el processat li va preguntar a la jove si anava a dutxar-se en un lavabo de petites dimensions i d'ús exclusiu per a personal sanitari, que es troba en una zona de l'hospital en la qual es trobaven tots dos. Quan ella li va dir que sí, ell li va demanar entrar abans.L'home va passar quinze minuts a l'interior de la condícia, sense fer ús perceptible de l'equipament d'aquest, sempre segons l'escrit d'acusacions, que ell no accepta.Posteriorment va entrar la metgessa, qui, després de sospitar de l'actitud del cardiòleg, va examinar l'interior del bany i va descobrir un telèfon mòbil ocult en una reixeta de ventilació elevada que, segons el fiscal, tenia com a finalitat captar imatges de qui utilitzes la dutxa a continuació.