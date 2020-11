Detingut per maltractar i vexar a la seva mare octogenària per no donar-li diners

Uns veïns de la víctima, que la van trobar sola al carrer, la van ajudar i la van acollir fins a l'arribada de la policia

Actualitzada 13/11/2020 a les 14:24

Agents de la Policia Nacional han detingut a Màlaga a un home de 50 anys i nacionalitat espanyola com a presumpte responsable d'un delicte de maltractaments en l'àmbit familiar, ja que suposadament maltractava assíduament a la seva mare octogenària quan aquesta no accedia a les seves peticions, normalment diners.Segons la Comissaria provincial, en aquest cas, i després d'una discussió, presumptament va empènyer a la seva mare i la va fer fora del domicili no sense abans treure-li el botó de teleassistència per a persones en situació de dependència que portava i així, impedir que demanés auxili. Uns veïns de la víctima, que la van trobar sola al carrer, la van ajudar i la van acollir fins a l'arribada de la policia.Tot va ocórrer la matinada del dijous 12 de novembre quan la Sala del 091 va rebre un avís d'alerta d'uns presumptes maltractaments en l'àmbit familiar. Pel que sembla, la víctima, una dona octogenària, es trobava refugiada a casa d'uns veïns perquè el seu fill l'hauria maltractat i vexat.A més, segons han manifestat des de la Policia Nacional a través d'un comunicat, pel que sembla l'home l'havia fet fora del domicili que comparteixen i suposadament li hauria tret el botó de teleassistència per a persones en situació de dependència perquè no pogués demanar ajuda.A la seva arribada els agents es van entrevistar amb els requeridors i la víctima, manifestant-los l'ocorregut i indicant-los que el presumpte autor dels maltractaments es trobava a l'interior del domicili. Després de comprovar els fets i identificar a l'home els policies el van detenir per un delicte de maltractaments en l'àmbit familiar.Segons les primeres perquisicions, l'arrestat maltractaria assíduament a la seva mare quan aquesta no accedia a les seves peticions, normalment demanava que li donés diners, trencant mobiliari de l'habitatge i vexant-la, si bé, per tots aquests fets la seva mare mai ho hauria denunciat.L'arrestat ha estat posat a la disposició del Jutjat d'Instrucció número 5 en funcions de Guàrdia de detinguts de Màlaga capital.