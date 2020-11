Condemnen a 20 anys de presó per assassinat a l'autor del 'crim de la maleta' a Saragossa

Va pactar una trobada sexual amb la víctima i el va colpejar amb un martell al cap fins a provocar-li la mort

Actualitzada 13/11/2020 a les 14:08

L'Audiència de Saragossa ha condemnat a Jonathan W.B. a 20 anys de presó per l'assassinat d'un home amb el qual va pactar una trobada sexual a través de l'aplicació Wapo i al qual va colpejar amb un martell al cap fins a provocar-li la mort mentre es trobaven en el domicili de l'acusat.Segons informa el Tribunal Superior de Justícia d'Aragó (TSJA), la sentència, que s'ajusta al veredicte de culpabilitat emès pel jurat popular que va jutjar el cas, condemna també al processat, de 20, a indemnitzar a la filla, als pares i als dos germans de la víctima amb un total de 250.000 euros.El jurat ha considerat provat en el seu veredicte que l'acusat es va trobar el desembre de 2018 al seu domicili en el barri Oliver de la capital aragonesa amb la víctima, un transportista amb el qual havia acordat mantenir relacions sexuals a través de la citada aplicació.Durant la cita sexual, l'acusat va agafar un martell que havia comprat i va colpejar repetidament i per sorpresa a la víctima al cap, mentre es trobava estirada al llit, fins a provocar-li la mort.El jurat també ha valorat com provat que l'acusat va ocultar el cadàver en una maleta que va deixar a la terrassa del seu habitatge, va amagar tota mena de proves incriminatòries i va intentar buscar entre els seus amics i coneguts coartades que li permetessin exculpar-se.La sentència també descarta, d'acord amb el veredicte, que a l'habitatge es trobés una tercera persona que suposadament hauria comès el crim, així com les al·legacions fetes per l'acusat d'haver patit una agressió sexual per part de la víctima durant la cita.Per al tribunal, els successius canvis en el relat del processat, les seves pròpies contradiccions, els posicionaments mòbils i els vestigis oposats, tant a l'habitació com de la víctima, exclouen la presència d'un tercer al lloc dels fets.A més, estima el tribunal que la víctima no va poder defensar-se en ser sorprès per l'atac de l'acusat.En la sentència, el magistrat president del tribunal acorda també que es prorrogui la situació de presó provisional de l'acusat fins a la meitat de la durada de la condemna imposada i fins a la fermesa d'aquesta sentència, en previsió de possibles recursos d'apel·lació.