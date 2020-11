Desarticulen dos grups que traficaven amb espècies protegides i intervenen més de 300 rèptils

Una xarxa de mules portava els ous amagats des d'Amèrica, Àfrica i Oceania

Actualitzada 12/11/2020 a les 14:54

La Guàrdia Civil i els Agents Rurals han desarticulat dos grups criminals que traficaven amb espècies protegides i han intervingut més de 300 exemplars d'espècies protegides de rèptil. Entre ells hi ha tortugues valorades en prop de 30.000 euros. Els traficants feien servir mules que portaven els ous amagats en les seves maletes per poder-los traslladar a través de les fronteres dels seus països d'origen a Amèrica, Àfrica i Oceania. La Guàrdia Civil ha detingut i investigat 21 persones arreu de l'Estat, però l'operació va començar a Catalunya, on va detenir quatre persones en tres registres a Corbera de Llobregat (Baix Llobregat), Masquefa (Anoia) i Riells i Viabrea (Selva). També es van intervenir 167 tortugues i 5 closques.