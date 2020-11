Cinc anys de presó per a un octogenari que va demanar a un amic seu matar al seu deutor

Va especificar que havia de fer-ho torturant a la seva dona i els seus fills

Actualitzada 12/11/2020 a les 15:07

L'Audiència Provincial de Segòvia ha condemnat a cinc anys de presó a Marino S. S., un home de 84 anys que va demanar a un amic assassinar a un tercer que li devia diners el 2016 a Segòvia, proposició que no va arribar a consumar-se.Segons la sentència, a la qual ha tingut accés Efe, la Sala considera que el processat va cometre un delicte de proposició d'assassinat mitjançant preu respecte a l'home que li devia diners i fixa la pena en cinc anys, dos menys del que havia demanat el fiscal.El tribunal ha absolt al processat del mateix delicte respecte a la dona i els dos fills de la principal víctima i per això la pena fixada és molt inferior als quaranta anys que demanava l'acusació particular, deu per cada afectat.La Sala considera provat que a l'abril de 2016 Marino S. S. va entaular una relació d'amistat amb el regent d'un bar de la localitat segoviana de Cuéllar.Al juliol, l'empresari va comentar al processat que estava passant per dificultats econòmiques i aquest li va respondre que ell també tenia problemes, però amb un conegut que l'havia enganyat en fer negocis i que s'havia quedat amb els seus diners, dos milions d'euros.Li va manifestar la seva voluntat de matar-lo, va preguntar al seu amic quant li costaria que ho fes i aquest, «pensant que es tractava d'una broma», va dir que 50.000 euros, segons la sentència.El 20 de juliol, el condemnat li va lliurar 5.900 euros al seu amic i, una setmana després, el va portar a la localitat segoviana de Cantalejo per mostrar-li la casa on vivia la víctima i els seus dos fills i li va reiterar la petició: «El vull mort, costi el que costi».També li va mostrar al telèfon mòbil fotos de la dona i els fills de la víctima, li va donar més diners, en aquest cas 9.500 euros, i un paper amb les dades personals del seu objectiu.Durant la primera setmana d'agost, Marino S. S. va donar al seu amic 19.500 euros més, li va insistir que «el volia mort ja» i li va especificar que havia de fer-ho intentant recuperar la major part dels diners, torturant a la seva dona i els seus fills i, finalment, matant al seu supòsit deutor.L'home al qual es va encarregar la tasca «va seguir la corrent» al condemnat per aconseguir la màxima quantitat de diners possibles però, a mitjans d' agost, va marxar de Segòvia i va anar a viure a Múrcia, on dos mesos després va denunciar els fets.