Investiguen si una parella hauria maltractat el seu nadó d'un mes, ingressat en estat greu a Barcelona

Els Mossos intenten aclarir si les lesions es van causar intencionadament o si es tracta d'una negligència o un accident

Actualitzada 11/11/2020 a les 18:06

Un nadó de només un mes està ingressat en estat greu a l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, segons ha avançat TV3 i ha pogut confirmar l'ACN. Els Mossos d'Esquadra investiguen si els pares, veïns de Tàrrega i de nacionalitat romanesa, hi estarien implicats i intenten aclarir si es tracta d'un cas de maltractament, negligència o accident. Fins que no s'aclareixin els fets, Infància s'ha fet càrrec de la tutela del menor. Està previst que la parella, que no està detinguda, passi demà dijous a disposició judicial a Cervera. Els fets van passar el 5 de novembre. El nen va ser traslladat a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida, que va alertar els Mossos el dia 6. A causa de la gravetat del seu estat, el nadó va ser traslladat a Barcelona.