Detingut per intentar disparar des de la finestra a la seva dona, qui patia violència domèstica

Actualitzada 11/11/2020 a les 11:15

La Policia Nacional ha detingut a Madrid a un home que, acompanyat per dos familiars, amenaçava de disparar amb una escopeta des d'una finestra a la seva dona, de 19 anys, que havia fugit pels maltractaments que rebia de l'ara arrestat i els seus sogres.Segons ha informat aquest dimarts la Prefectura Superior de Policia, el succés va ocórrer dilluns al voltant de les 18.30 hores, quan tres homes es van atrinxerar en un pis del carrer Camino Alto de San Isidro, pròxima al parc de San Isidro de Carabanchel Bajo de la capital.Estaven a la finestra amb una escopeta de grans dimensions amb la qual un d'ells amenaçava de disparar a la seva dona, que es trobava al carrer al costat d'altres familiars.Fonts policials han precisat que aquesta noia feia molt de temps que patia episodis de violència física i psicològica tant pel seu marit com pels seus sogres.La noia va aconseguir fugir i va explicar l'ocorregut als seus pares, que van decidir anar al domicili del seu gendre juntament amb el patriarca del clan per a convèncer a la família política que deixés anar a la seva filla i els lliurés al fill del matrimoni, que s'havia quedat amb familiars paterns.Així davant del domicili es van congregar unes cinquanta persones, mentre els tres homes del clan contrari s'atrinxeraven al pis. La Policia va rebre un avís i, en arribar i veure la perillositat i l'emergència de la situació, els agents van aconseguir entrar al pis i detenir a un dels homes.Però el que portava l'arma es va resistir, arribant a empènyer als policies fins que finalment van aconseguir arrestar-lo. A més de l'escopeta, en una de les butxaques portava una navalla d'uns 40 centímetres.Finalment els agents van detenir a aquest home i als seus pares, als quals es van intervenir dues escopetes, una d'elles amb munició i amb cartutxos a la recambra, i diverses maces amb claus.