Detingut per ciberassetjament sexual a nens als quals contactava com a observador de futbol

La Guàrdia Civil ha detingut a un home de 42 anys resident a Astúries per ciberassetjament sexual a nens als quals es presentava, a través de la xarxa social Instagram, com a observador de joves promeses del futbol, han informat fonts de l'institut armat.La recerca va començar arran de la denúncia de les mares de dos nens de 10 anys residents a la província de Pontevedra, després de conèixer que una persona, possiblement adulta, havia contactat i mantingut converses a través d'Instagram amb els petits i els havia sol·licitat fotografies d'ells.Una vegada localitzat, la Guàrdia Civil va procedir a la seva detenció i en el registre del seu domicili es van confiscar de diversos telèfons mòbils en els quals van trobar milers d'arxius i centenars de converses de missatgeria que provarien el seu assetjament a «centenars» de menors amb els quals va arribar a contactar.El detingut seguia un patró que desenvolupava de manera sistemàtica, consistent en contactar amb comptes d'Instagram a la imatge de perfil dels quals es representaven preadolescents i adolescents, presentant-se com un de descobridor de joves promeses del futbol.Quan aconseguia la confiança dels menors i després de falses promeses de regals o obsequis com ara telèfons mòbils, o fins i tot recàrregues de saldo, els convencia per a mantenir videotrucades, amb pretextos com haver de valorar si la seva musculatura i cos eren apropiats per a la pràctica de futbol.L'investigat va contactar amb centenars de nens, a alguns dels quals va aconseguir enganyar i que es mostressin nus, o fins i tot que realitzessin algun tipus de pràctica sexual davant la càmera.En algun cas va arribar a desplaçar-se a localitats on es trobaven les seves víctimes a fi d'establir contacte amb ells.L'operació ha estat duta a terme per l'Equip de Policia Judicial de la Guàrdia Civil de Pontevedra, amb seu en Cambados, que va comptar amb el suport de la Unitat Orgànica de Policia Judicial de la Comandància d'Oviedo, tot això sota la direcció del jutjat de primera instància i instrucció 1 de Vilagarcía de Arousa i de la Fiscalia de Pontevedra.