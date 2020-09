Singapur empresona a una dona per esternudar a un guàrdia de seguretat

Ha estat condemnada a 11 setmanes de presó

Actualitzada 10/09/2020 a les 14:03

Un tribunal de Singapur va condemnar dijous a una dona a una pena d'11 setmanes de presó per esternudar al guàrdia de seguretat d'un centre comercial que es va negar a permetre-li l'entrada per no portar mascareta.Sun Szu-Ien, nacional taiwanesa amb residència de llarga durada a la ciutat-Estat, es va declarar culpable el mes de juny passat dels delictes d'«acte imprudent» i «assetjament» per l'incident, esdevingut el passat 12 d'abril, informa el diari local The Straits Times.Després d'emplenar un formulari amb les seves dades, Sun va intentar entrar al centre comercial quan el guàrdia de seguretat li va recordar que havia de posar-se una mascareta, la dona es va cobrir la boca amb un mocador, però el guàrdia no li va permetre l'entrada, al que la dona va respondre esternudant-li a la cara.Llavors la dona, ensenyant el seu passaport, li va etzibar al guàrdia que era taiwanesa, va intentar guixar les seves dades del formulari d'entrada i va marxar enfurismada, en una escena captada per les càmeres de seguretat.Segons Straits Times, després de declarar-se culpable, el jutge va sol·licitar una anàlisi psiquiàtrica per comprovar si havia d'imposar una ordre de tractament obligatori en lloc d'una pena de presó, però no es van trobar indicis de malaltia mental.