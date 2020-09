Detingut després de publicar un vídeo en el qual conduïa ballant a més de 200 km/h

Al vídeo es pot veure com deixa anar el volant mentre balla al ritme de la música

Actualitzada 10/09/2020 a les 14:01

La Policia Nacional ha detingut a un jove després de publicar un vídeo en una xarxa social en el qual se'l veu conduint a més de 200 quilòmetres per hora per la carretera de Toledo en actitud molt perillosa, ja que deixar anar el volant mentre balla al ritme de la música i és gravat pel mòbil del copilot.Segons informen a Efe fonts policials, el detingut, un jove de 28 anys i que és jugador d'un equip de tercera divisió de futbol, va ser detingut a Illescas (Toledo) després que agents de la Unitat Central de Ciberdelinqüència aconseguissin identificar els perfils en xarxes socials del conductor i el copilot, tots dos cosins.Va ser precisament l'acompanyant qui va penjar a internet el vídeo, que mostra com el detingut condueix de nit a l'altura del quilòmetre 23 de l'A-42 en sentit Toledo a una velocitat superior als 200 quilòmetres per hora.En les imatges, difoses aquest dijous per la Policia al seu compte oficial d'Instagram, es veu al conductor, amb les mans fora del volant mentre balla al ritme de la música que sona.La investigació es va iniciar gràcies a una denúncia al correu de la Policia d'atenció al ciutadà redesabiertas@policia.es, on s'informava de l'existència d'aquestes imatges publicades a Instagram, que permet publicar vídeos curts que desapareixen 24 hores després de ser penjats.El jove detingut està acusat d'un delicte contra la seguretat del trànsit.