Desallotgen una festa amb 73 persones en una sauna convertida en discoteca

Actualitzada 10/09/2020 a les 14:10

La Policia Nacional ha desallotjat aquesta matinada una sauna que es trobava operant com a discoteca al districte de Tetuan, Madrid, on hi havia 73 persones sense mesures de seguretat.L'operatiu policial va ser dut a terme pels Grups d'Atenció al Ciutadà (GAC) i de la Unitat de Prevenció i Reacció (UPR), els qui es van personar al local del carrer Orense a les 4.40 hores d'aquest dijous, segons informen a Efe fonts policials.A l'interior de la sala, que s'havia convertit en discoteca, s'estava celebrant una festa amb 73 persones sense les mesures de seguretat requerides pel coronavirus.Els agents van proposar per a sanció a tots els assistents i van aixecar una acta contra el propietari de l'establiment.