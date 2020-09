Detingut a l'aeroport de Màlaga amb un quilo de cocaïna en 59 càpsules que havia ingerit

Les càpsules van ser detectades en proves radiològiques

Actualitzada 09/09/2020 a les 14:53

Un ciutadà nigerià ha estat detingut per la Guàrdia Civil a l'aeroport de Màlaga en portar dins del seu organisme 969,3 grams de cocaïna en 59 càpsules que havia ingerit i que li van ser detectades en proves radiològiques després d'arribar en un vol de fora de la Unió Europea.En un punt de verificació fiscal d'equipatges de mà de passatgers els agents van detectar aquest individu que es mostrava especialment nerviós, per la qual cosa es va iniciar el procediment reglamentari per a detectar si transportava droga al seu organisme.Les proves realitzades a l'hospital de referència van indicar que portava al seu organisme nombrosos «cossos estranys» amb forma de càpsules que, una vegada expulsades es va poder comprovar que es tractava de cocaïna i va ser arrestat, segons ha informat aquest dimecres la Guàrdia Civil.