Cinc detinguts per robar 3,3 milions de productes sanitaris a Madrid

Actualitzada 09/09/2020 a les 15:06

La Policia Nacional ha detingut a cinc homes que van robar, presumptament, 3,3 milions de productes de protecció sanitària, valorats en 700.000 euros, d'una nau de Leganés, per a vendre'ls al mercat negre a empreses i comerços amb els quals ja tenien aparaulades les operacions.Els cinc arrestats, tots de nacionalitat espanyola i d'entre 35 i 52 anys, tenen antecedents per delictes similars, segons informen a Efe fonts policials.La investigació es va iniciar a mitjans del passat mes d'agost, quan diverses persones van accedir a una nau de la localitat madrilenya de Leganés de la qual presumptament es van emportar 40 palets de material de protecció sanitari, segons afirma la Prefectura Superior de Policia.Entre els elements sostrets hi havia 2.400.000 parells de guants, 800.000 mascaretes quirúrgiques i 100.000 mascaretes FFP2.Per al trasllat de la mercaderia, valorada en 700.000 euros, els lladres van utilitzar un camió de grans dimensions, explica la Policia.Posteriorment, els investigadors van descobrir que el material sanitari sostret es trobava ocult en una nau del polígon industrial de la localitat de Fuenlabrada.En el registre a la nau, els policies van recuperar pràcticament la totalitat del material sostret i van detenir a quatre dels presumptes responsables.Dies després van poder localitzar i arrestar a una cinquena persona, passant tots ells a disposició judicial com a presumptes autors d'un delicte de robatori amb força.Els detinguts pretenien vendre, presumptament, el material sostret al mercat negre a empreses i comerços i tenien aparaulades diverses transaccions.La investigació continua oberta i no es descarten noves detencions. A més, els agents continuen intentant comprovar l'origen d'altres efectes trobats a la nau com embotits i televisors per si poguessin tenir procedència il·lícita.