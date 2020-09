Detingut un home acusat de violar a la néta de la seva exparella

La menor va rebre assistència mèdica en un hospital

Actualitzada 08/09/2020 a les 15:09

Un home de 53 anys acusat de violar a una menor d'edat, néta de la seva exparella, ha estat detingut a Lugo, informa la Policia.Diumenge passat, després de passar la jornada amb la menor i l'àvia d'aquesta, l'home va aprofitar que es trobaven al seu domicili per a perpetrar l'agressió sexual.Després de rebre una denúncia el dilluns que la menor estava rebent assistència mèdica en un hospital de Lugo, els investigadors van acudir al centre per a entrevistar-se amb els familiars de la menor.Aquests van confirmar que la menor havia estat a casa del sospitós la tarda anterior, abans que l'home l'acompanyés a la seva casa.Funcionaris de la Policia científica van recollir ahir mostres i proves al domicili del sospitós per a determinar l'agressió i van procedir a detenir a l'home, que podia ser posat en les pròximes hores a la disposició de les autoritats judicials.