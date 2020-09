Detingut gràcies a la sabatilla que es va deixar a la furgoneta que havia robat

Va abandonar el vehicle després de col·lidir amb diversos cotxes aparcats

Actualitzada 08/09/2020 a les 15:04

Un jove de 22 anys ha estat detingut per la Policia Local de Vitòria en ser identificat gràcies a la sabatilla que es va deixar a la furgoneta que suposadament havia robat i conduït sense carnet, sota els efectes de l'alcohol i drogues fins que va abandonar el vehicle després de col·lidir amb diversos cotxes aparcats.Els fets van ocórrer de les 3.30 hores de la matinada de diumenge. A aquesta hora es va sol·licitar la presència policial al carrer Asestadero, on s'havia produït un accident de trànsit, ha informat aquest dimarts la guàrdia urbana.Al lloc indicat, els agents van trobar una furgoneta que havia estat sostreta d'una finca pròxima i van comprovar que el conductor havia abandonat el vehicle després que aquest xoqués amb diversos vehicles estacionats.Encara que el sospitós no era allí els agents van trobar dins de la furgoneta una de les seves sabatilles que va servir d'ajuda per a identificar-ho poc després, en un carrer pròxim, on una altra patrulla va enxampar-lo mentre manipulava una motocicleta a la qual també havia causat danys.