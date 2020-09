Detingut el cambrer d'un bar per traficar amb drogues al local on treballava

Els agents van sorprendre el cambrer amagant nerviós alguna cosa que portava a la mà

Actualitzada 07/09/2020 a les 14:55

L'Ertzaintza ha detingut aquesta matinada a Pasaia al cambrer d'un bar de la localitat guipuscoana, acusat de tràfic de drogues. Al local els agents han confiscat substàncies estupefaents (haixix i speed), així com d'utensilis de pesatge i tall, a més de 3.000 euros.Segons ha informat el Departament basc de Seguretat, els fets han tingut lloc sobre la una d'aquesta matinada quan una patrulla de l'Ertzaintza de paisà es trobava realitzant tasques de vigilància i control pel barri Sant Pere de la localitat de Pasaia.En arribar a l'alçada d'un bar, un grup de clients que accedien al local han aixecat les sospites dels agents, per la qual cosa han decidit entrar a l'establiment i han sorprès al cambrer amagant nerviós alguna cosa que portava a la mà, la qual cosa després va resultar ser una tauleta d'haixix.Després de demanar reforços a la comissaria, diverses patrulles uniformades s'ha presentat al local per a realitzar una inspecció més exhaustiva i han localitzat diverses substàncies estupefaents (300 grams d'haixix i 16 grams de speed), així com utensilis de pesatge i tall (una bàscula, bossetes de plàstic) a més d'un total de 3.000 euros amagats en diversos recipients. Entre els objectes trobats també s'han localitzat dues llibretes amb anotacions.Davant aquestes evidències, els ertzaines han procedit al tancament de l'establiment i a l'arrest del cambrer del local, un home de 45 anys, acusat d'un delicte de tràfic de drogues. El detingut, juntament amb el material confiscat, ha estat traslladat a dependències policials a l'espera de ser posat a disposició judicial.