Detingut per gravar vídeos i fer fotos de forma remota dels ordinadors que venia

Poc després de comprar els ordinadors, la víctima va localitzar al disc dur fotos i vídeos d'ella i del venedor que havien estat realitzades amb la càmera del portàtil sense el seu coneixement. Davant aquests fets la mateixa víctima va portar l'aparell a una botiga d'informàtica, on li van confirmar que tenia instal•lat un programa ocult que gravava vídeos i feia fotografies amb la càmera del dispositiu.Ràpidament es va posar en contacte amb una amiga que també s'havia quedat un ordinador del mateix venedor per informar-la i van comprovar que també tenia instal·lat aquest programa al portàtil i que hi havia fotografies seves que ella no havia realitzat.Agents policials van realitzar una anàlisi dels dos portàtils i van constatar que en ambdós ordinadors s’hi havia instal·lat un programari per gestionar remotament les càmeres web, el qual s'iniciava automàticament amb l'inici del sistema de manera oculta. També van comprovar que en el disc dur d’un dels portàtils portàtil hi havia imatges i vídeo de la denunciant, la seva parella i del mateix venedor, totes fetes amb la càmera del dispositiu.Els policies també van trobar als ordinadors indicis que l’home, venedor dels portàtils, era la persona que estaria controlant remotament les seves càmeres.Davant aquests fets el dia 2 de juliol es va realitzar una entrada i perquisició al domicili del venedor. Al domicili els agents van intervenir gran quantitat de telèfons i material informàtic.De l’anàlisi de part del material intervingut els agents van determinar que l’home estaria controlant des del seu domicili les càmeres de diferents dispositius que hauria venut a tercers.La investigació continua oberta i no es descarta que de l’anàlisi de la resta del material intervingut puguin aparèixer noves víctimes.