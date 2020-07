Detenen 94 persones arreu de l'Estat pel frau de més de mig milió d'euros mitjançant el mètode 'SIM swapping'

La investigació va començar quan es va detectar la coincidència de diverses denúncies amb característiques similars arreu de l'Estat. Després d'identificar una mateixa manera d'actuar, es va constatar que els autors pertanyien a la mateixa organització.La banda tenia una organització jeràrquica amb rols diferenciats des de falsificadors i mulers fins a organitzadors que evadien els beneficis de l'activitat fora de l'Estat mitjançant una empresa de canvi de divises i, fins i tot, en inversions en criptomoneda.En un primer moment, s'apoderaven de les claus d'accés a la banca en línia de la víctima a través del 'pishing'. Un cop fet això havien de superar una doble barrera de seguretat. Per això, en una segona fase, duplicaven la targeta SIM del telèfon perjudicat i per a fer-enganyaven als empleats d'una botiga de telefonia mitjançant la falsificació de documents oficials. Suplantaven la identitat de la víctima i obtenien així una còpia de la targeta del telèfon mòbil. D'aquesta manera, rebien els missatges del banc amb les claus necessàries per autoritzar les transaccions que prèviament ells havien fet en benefici seu, mitjançant l'aplicació o web de l'entitat bancària de la víctima.Les indagacions van culminar amb un operatiu portat a terme de manera coordinada en 16 municipis espanyols i es va saldar amb els 94 detinguts, dos investigats no detinguts i dos registres domiciliaris amb intervenció de material informàtic. Les detencions s'han produït a Almería, Illes Balears, Barcelona, Burgos, Granada, Guipúscoa, La Corunya, Lleó, Madrid, Màlaga, Murcia, Salamanca, Santa Cruz de Tenerife i País Valencià.