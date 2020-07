Demanen 5 anys de presó per una dona que va segrestar un nadó a Guadalajara

Había perdut un fill feia poc temps i es va fer passar per pediatra per endur-se en bebé de l'hospital

La Fiscalia de Guadalajara sol·licita una pena de cinc anys i nou mesos de presó per a la dona que l'any passat va segrestar un bebè de l'Hospital Universitari de Guadalajara, la qual serà jutjada en l'Audiència Provincial el pròxim 14 de juliol, després d'haver d'ajornar-se el judici degut a l'estat d'alarma per la crisi de la Covid.Els fets van tenir lloc el 2 de febrer de 2019 quan l'avui acusada, de 47 anys i que havia perdut un bebè una mica abans dels fets, va ser detinguda després de segrestar a un altre, havent-se fixat el judici per al passat 24 de març, en plena pandèmia del coronavirus.La dona detinguda es va fer passar per una pediatra per a emportar-se al bebè de l'habitació, amb l'argument que anava a practicar-li una prova mèdica i va ser localitzada i detinguda gràcies a la col·laboració ciutadana i molt especialment d'una farmacèutica, que estava alertada d'aquest fet i va donar la veu d'alarma en acudir al seu establiment per a comprar llet per al nen, la qual cosa va despertar la seva sospita.Segons les diligències prèvies a les quals ha tingut accés Efe, la Fiscalia li imputa un delicte de detenció il·legal agreujat per la seva realització amb simulació d'autoritat o funció pública, en fer-se passar per una pediatra i, per ser la víctima, un menor d'edat.L'escrit de la Fiscalia considera que «no concorre circumstància alguna modificativa de la responsabilitat criminal de l'acusada», després de ser valorada per mèdics forenses especialistes en psicologia i psiquiatria.El bebè, un home de tot just tres dies de vida, que no va patir cap mal durant les tres hores del segrest, va ser lliurat en bon estat de salut als seus pares.