Vuit detinguts per compartir arxius de caràcter sexual d'una menor

Els fets van començar el 2017 quan la víctima tenia només 14 anys

Actualitzada 07/07/2020 a les 14:42

Agents de la Policia Nacional han detingut a vuit joves de Linares, Martos (Jaén), Granada, Roquetas de Mar (Almeria), Córdoba i Brenes (Sevilla) que, presumptament, havien sol·licitat i compartit a les xarxes socials arxius de contingut sexual d'una menor.La noia, segons informa la Policia Nacional en un comunicat, havia denunciat al febrer a una sèrie de joves, tots majors d'edat, que li havien demanat fotografies i vídeos de caràcter íntim i sexual, malgrat saber que encara no havia fet 16 anys.En el seu relat, la víctima va manifestar que havia tingut coneixement que els arxius que ella mateixa havia enviat suposadament van ser compartits a les xarxes socials, atemptant contra la seva integritat, dignitat i llibertat sexual.Els investigadors de la Brigada Local de Policia Judicial de Linares han descobert que els fets van començar el 2017 quan la víctima tenia només 14 anys.La menor va manifestar als agents que durant bastant temps havia estat contactant per mitjans telemàtics amb els arrestats, tots ells majors d'edat.En el marc d'unes converses contínues a les xarxes socials, els nois, presumptament, li havien demanat que enviés fotos i vídeos de contingut eròtic/sexual.Segons el testimoni de segones persones, aquests arxius havien estat reenviats i compartits amb altres sense el seu consentiment ni autorització, arribant a tenir actes i trobades físiques de caràcter sexual amb dos dels detinguts quan encara no havia complert els 16 anys.Els investigadors van analitzar detingudament el contingut de les converses i els arxius recuperats de les xarxes socials identificant als presumptes autors dels fets.Diversos dels arrestats fins i tot van enviar a la menor fotografies pròpies, induint-la a l'enviament de les fotos i vídeos que posteriorment van ser difoses a altres joves i fins i tot, suposadament mostrades en públic, identificant així a la menor.Els vuit arrestats sabien perfectament que la seva edat no superava els 16 anys, així i tot, diversos d'ells, presumptament li van demanar mantenir relacions íntimes.Els agents, una vegada analitzat l'abundant material del qual disposaven, van anar identificant un a un als presumptes autors, dos d'ells residents a Granada, altres dos a Linares, un a Roquetas de Mar (Almeria), un a Còrdova, un en Brenes (Sevilla) i un altre en Martos (Jaén).Tots els joves han estat posats a disposició judicial, mentre continuen les investigacions.