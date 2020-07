Detingut per abús sexual i maltractaments a la seva dona durant 53 anys

Les filles van manifestar que també havia abusat sexualment d'elles quan eren menors d'edat

Actualitzada 07/07/2020 a les 15:00

La Policia Nacional ha detingut a Sevilla a un home de 73 anys acusat de maltractaments, abús sexual i amenaces greus a la seva dona, delictes que hauria comès durant els seus 53 anys de matrimoni.La víctima, que va fer el pas de denunciar acompanyada per un dels seus fills, va relatar a la Policia que tant ella com els seus fills havien patit durant tots els anys de convivència i fins a la independència d'ell maltractaments físics i psíquics per part del denunciat.El marit, segons ha informat la Policia, maltractava psicològicament a la seva dona utilitzant expressions humiliants que menyscabaven la seva vàlua i la seva aportació a l'economia domèstica.A més, l'acusava de desequilibri mental i menyspreava el seu acompliment en les labors de la llar.La víctima també patia amenaces de mort per part del seu marit i estava convençuda que algun dia es complirien, ja que li deia amb freqüència que la mataria.Així mateix, el seu marit abusava sexualment d'ella, segons detalla la Policia.La parella té tres filles i dos fills, tots majors d'edat i actualment independitzats, però durant la convivència familiar el seu espòs intentava separar-la dels seus fills, de la resta de la seva família, dels seus amics i dels seus veïns, fins al punt que es va veure obligada a deixar de comunicar-se amb els seus tres fills durant set anys.Igualment, va indicar que les seves filles li van manifestar que el seu marit havia abusat d'elles sexualment quan eren menors d'edat, però que per temor no s'havien atrevit a denunciar.Els fills homes també haurien estat víctimes de maltractament físic quan eren menors.La Policia Nacional ha tornat a incidir en la importància de denunciar aquest tipus de fets sense cap mena de temor i recomana fer-lo des dels primers episodis de violència, garantint l'assessorament i el suport adequat en cada cas per agents especialitzats.