Detingut per maltractar al seu gos enmig del carrer i agredir a diversos agents de la policia

Actualitzada 06/07/2020 a les 15:28

Agents de la Policia Nacional han detingut a un home com a presumpte autor d'un delicte de maltractament animal per colpejar al seu gos a cops de puny al cap ocasionant-li ferides, una lesió en l'ull amb vessament i contusió al llavi, segons informa la Prefectura Superior de Policia de Madrid en una nota de premsa.Els agents van acudir alertats per una discussió entre els propietaris de dos animals domèstics que suposadament s'havien barallat. Una vegada al lloc dels fets van explicar que un home havia agafat al seu propi gos pel cap i li havia donat forts cops de puny de manera violenta. Diversos vianants li van recriminar la seva actitud però l'amo de l'animal els va amenaçar.Quan els policies van localitzar a l'home i van comprovar les lesions que presentava el seu animal li van demanar la documentació però l'home va fer cas omís i va agredir als agents per tal d'intentar fugir, sent arrestat finalment després d'aconseguir reduir-lo.L'autor dels fets ha estat posat a disposició de l'autoritat judicial com a presumpte autor d'un delicte de maltractament animal i un altre de resistència i atemptat contra els agents de l'autoritat. El detingut també ha estat proposat a sancions administratives per portar al gos sense morrió, sense permís. L'animal li ha estat confiscat provisionalment.