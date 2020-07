L'home conduïa amb el permís suspès judicialment

Actualitzada 06/07/2020 a les 14:50

Els Mossos d'Esquadra han detingut un camioner que transportava 21.3 quilos de marihuana amagats dins un congelador. Els agents que dijous passat feien un control a vehicle a l'AP-7, a l'alçada d'Aiguaviva (Gironès), van aturar el vehicle i van identificar el conductor. Els mossos es van adonar que l'home tenia el permís de conduir suspès judicialment. Per això, li van obrir diligències penals com a suposat autor d'un delicte contra la seguretat viària. Quan van revisar la càrrega, van notar una forta olor a marihuana. Els agents van obrir la caixa precintada i van comprovar que a dins hi havia un congelador amb 19 paquets ocults.