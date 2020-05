Sancionat després de quedar atrapat a l'ascensor d'una casa en la qual no viu

Un tècnic va aconseguir obrir la porta de l'ascensor, moment en el qual va arribar una patrulla

Actualitzada 07/05/2020 a les 14:11

La Policia Nacional ha sancionat a Logronyo a un home que es va quedar atrapat a l'ascensor d'un edifici del qual no era veí i qui va dir que havia anat a visitar a un amic.Una persona, ahir a la tarda, va alertar a la Policia que a l'ascensor d'un edifici del carrer Villamediana hi havia una persona atrapada i no podia sortir, ha detallat aquest dijous, en una nota, la Prefectura Superior de Policia de La Rioja.Un tècnic va aconseguir obrir la porta de l'ascensor, moment en el qual va arribar una patrulla de la Policia, que, en preguntar al denunciat el motiu que estigués a l'edifici, va dir que havia anat a visitar a un amic.Els agents, en no trobar un motiu justificat d'aquesta visita, ha proposat una sanció a aquest homeper incomplir el reial decret que declara l'estat d'alarma per la crisi sanitària del coronavirus.La Prefectura, en les últimes 24 hores, ha plantejat 82 propostes de sanció a Logronyo per no complir les mesures de l'estat d'alarma.