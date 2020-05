Desallotjada una festa amb 29 persones, entre elles 11 menors

L'organitzador de la festa pot ser sancionat amb una multa de més de 10.000 euros

Actualitzada 07/05/2020 a les 14:05

La Policia Local de Lora del Río (Sevilla) i la Guàrdia Civil van desallotjar una festa en un habitatge del poble en la qual estaven participant 29 persones, entre elles 11 menors, ja que aquest tipus de reunions estan prohibides pel confinament al qual obliga l'estat d'alarma per la COVID-19.La festa s'estava celebrant ahir dimecres en una casa de la barriada de lLa Viñas a Lora del Río, segons ha informat l'Ajuntament.En passar un cotxe patrulla per la barriada els agents van escoltar música a un elevat volum i, després d'identificar l'habitatge d'on procedia, van instar a tots els ocupants que l'abandonessin, fins a un total de 29, alguns en un estat clar d'embriaguesa.Algun dels menors identificats procedien de barriades llunyanes a la qual es trobaven, per la qual cosa incomplien a més la normativa de romandre en un radi d'un quilòmetre de distància dels seus habitatges.L'organitzador de la festa pot ser sancionat amb una multa de més de 10.000 euros i la resta d'adults amb una de menor quantia.