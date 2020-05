Sorprenen tres homes plantant 1.000 plançons de marihuana en una esplanada enmig del bosc

La detenció va tenir lloc aquest dilluns 4 de maig. Agents de la comissaria de Santa Coloma de Farners estaven fent patrullatge preventiu per Vidreres. Mentre circulaven per l'N-II en direcció a Montbarbat, van veure un home mig emboscat en un dels laterals de la carretera. Estava manipulant una mànega de reg en una bassa.La patrulla va desconfiar i va decidir inspeccionar la zona. Els mossos van resseguir un camí que s'endinsava entre els arbres i van anar a parar en una esplanada. Feia uns mil metres quadrats i s'havia fet expressament, perquè havien talat els arbres.Al mig del descampat, hi havia tres homes plantant esqueixos de marihuana. Quan van veure la patrulla, tots ells es van posar a córrer, però els agents van aconseguir atrapar-ne un. Es tracta d'un grec de 30 anys, sense antecedents, a qui van detenir per un delicte contra la salut pública.A l'esplanada, la policia va comprovar com els tres homes ja hi havien plantat 633 plançons de marihuana, i en tenien 406 més preparats en safates. Al terreny també hi havia una piscina de reg, una ensulfatadora, aigua i menjar.Es dona el cas que l'any passat, en aquesta mateixa zona, els Mossos també van desmantellar un altre cultiu exterior de marihuana. La investigació no es dona per tancada i els agents treballen per localitzar els altres dos implicats.El detingut, que no té antecedents, va passar ahir a disposició del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Santa Coloma de Farners. Després de prendre-li declaració, va quedar en llibertat provisional.