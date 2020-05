Detinguts per incomplir el confinament per celebrar una festa al carrer

Veïns de la zona van alertar a la Policia que diverses persones bevien i tenien la música molt alta

Actualitzada 06/05/2020 a les 14:16

Dos homes que van ser detinguts per incomplir el confinament derivat de la lluita contra la covid-19 i que es van negar a donar per acabada la festa que celebraven en un carrer de Múrcia han estat posats en llibertat pel jutjat de guàrdia, encara que seguiran com investigats com a presumptes autors dels delictes d'amenaces i desobediència a agents de l'autoritat.Assenyalen les diligències que els fets van ocórrer aquest dilluns al carrer Eulogio Soriano de Múrcia, quan veïns de la zona van alertar a la Policia que diverses persones bevien i tenien un aparell de música amb el volum alt, amb les molèsties consegüents.En personar-se al lloc funcionaris del Cuerpo Nacional de Policia (CNP), els reunits van accedir voluntàriament a retirar-se, però poc després els veïns van tornar a trucar als agents per a comunicar que només marxar d'allí, els concentrats havien reprès la festa.Va ser llavors quan els agents van procedir a la detenció d'A.M., que va donar com a domicili l'alberg de Jesús Abandonado de Múrcia, i A.G., veí d'Alcantarilla (Múrcia), de 38 i 49 anys d'edat, respectivament.Les diligències, a les quals ha tingut accés Efe, recullen que durant la intervenció policial, un d'ells, A.G., va insultar, presumptament, a un dels agents, amb el qual, a més, hauria tingut un comportament «xulesc».Segons es recullen les diligències, quan li va demanar que designés a un lletrat que s'ocupés de la seva defensa, va dirigir, suposadament, la seva mà cap a la zona genital per a dir que aquest seria el seu advocat.