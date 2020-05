Detingut per agredir a un policia quan estava en una festa en ple confinament

Diversos veïns de l'edifici els van informar que no era la primera vegada que succeïen aquests fets

La Policia Local de Consuegra (Toledo) ha detingut a un home de 36 anys que participava en una festa que se celebrava en una casa de la localitat malgrat l'estat d'alerta, i que va agredir a un dels agents que va acudir a l'habitatge per a identificar a les persones que estaven a l'interior.Segons ha informat aquest dimarts en una nota de premsa la Policia Local deConsuegra, els fets van ocórrer diumenge passat, quan una patrulla que estava de servei per vetllar pel compliment de les mesures establertes per l'estat d'alarma va observar l'«escàndol» que feien diverses persones que eren al balcó d'una casa situada al carrer Manuel Figuroa i el volum elevat de la música.Dins de l'habitatge s'estava celebrant una festa privada en la qual participaven diversos amics, malgrat les mesures de confinament decretades per l'estat d'alarma declarat per a frenar l'expansió de la COVID-19, segons van poder comprovar els policies locals quan van accedir al seu interior.A més, diversos veïns de l'edifici els van informar que no era la primera vegada que succeïen aquests fets, per la qual cosa van procedir a identificar i formalitzar propostes per a sanció per a les cinc persones que participaven a la festa (tres homes i dues dones), per incomplir les mesures imposades en l'estat d'alarma.Però quan procedien a la seva identificació, un dels homes, va començar a increpar als policies locals i es va negar a identificar-se, així com a acompanyar als agents a les dependències policials, malgrat la insistència dels agents.Després de diversos forcejaments, l'individu va empènyer a un dels policies i el va agafar del coll, per la qual cosa diversos agents van procedir a la seva detenció i al seu trasllat a les dependències de la Policia Local per a instruir les corresponents diligències, ja que se li imputa ser el presumpte autor dels delictes d'atemptat contra agents de l'autoritat i de resistència i desobediència greu.